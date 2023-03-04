РИА Новости: Иран последовал примеру России для спасения экономики

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

На днях был принят пакет мер по укреплению нацвалюты Тегерана. Эксперты считают, что Иран заимствовала его у Москвы. Это должно помочь исламской республике укрепить экономику, которая сильно зависит от экспорта природных ресурсов.

Обозреватель РИА Новости Наталья Дембинская отмечает, что иранский риал за полгода подешевел почти вдвое. Причинами стали массовые беспорядки, вызванные внутриполитическим кризисом и новыми международными санкциями.

За доллар сейчас дают больше 600 тысяч риалов (в середине декабря было 380 тысяч). Для решения проблемы Центробанк Ирана принял пакет мер по укреплению национальной валюты, взяв за основу российский опыт стабилизации рубля. Все валютные доходы и резервы от экспортных операций регулируются ключевой ставкой ЦБ.

Обозреватель отмечает, что стабилизация риала выгодна для Москвы. Это поможет вытеснить доллар из расчётов, нарастив долю национальных валют. Уже почти 60% сделок между Россией и Ираном проходят в рублях и риалах.

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