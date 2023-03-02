Экономист Беляев: чтобы курс доллара превысил 200 рублей, экономика в РФ должна быть в состоянии полной разрухи

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в разговоре с Pravda.Ru дал свою оценку прогнозу курса доллара, который, по предположению компании "Ингосстрах-Инвестиции" может достигнуть отметки в 100 рублей к 2024 году, а в 2025 году и вовсе перевалить за 200 рублей.

Экономист считает такой прогноз совершенно нереалистичным.

"Предположить, что курс рубля обрушится по отношению к доллару в 2 раза, это значит, что у нас экономика должна быть в состоянии краха или, наоборот, экономика Соединенных Штатов должна настолько улучшить свои показатели тоже в 2 раза, что совершенно нереалистично", — пояснил Беляев.

Эксперт подчеркнул, что это совершенно искусственное, совершенно надуманное возведение в абсолют таких второстепенных вторичных факторов, как движения денежных потоков, которые только корректируют курс валюты по отношению к базовому соотношению, а базовые соотношения определяются эффективностью.

Беляев отметил, что, конечно, можно предположить, что такой курс доллара к рублю может быть, но это значит, что российская экономика должна быть в состоянии полной разрухи для того, чтобы этот прогноз реализовался, что вряд ли произойдёт.

Ранее главный макроэкономист компании "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин предсказал, что курс доллара по отношению к рублю может к 2024 году подняться до 100 рублей, а к 2025 году перевалить за отметку в 200 рублей.

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