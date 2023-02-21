В России необходимо установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений в 2,8 миллиона рублей, следует из заявления президента РФ Владимира Путина.
Во время обращения к Федеральному собранию он призвал дать гарантии гражданам по сохранности вложений в пенсионные накопления.
"Должен быть такой же механизм, как и в системе страхования банковских вкладов", — подчеркнул российский лидер.
Как пояснил Путин, размер страховки для добровольных пенсионных накоплений следует увеличить в два раза.
Ранее сообщалось, что президент РФ призвал в течение 10 лет инвестировать в сферу жилищно-коммунального хозяйства 4,5 триллиона рублей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.