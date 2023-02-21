Путин поручил удвоить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России необходимо установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений в 2,8 миллиона рублей, следует из заявления президента РФ Владимира Путина.

Во время обращения к Федеральному собранию он призвал дать гарантии гражданам по сохранности вложений в пенсионные накопления.

"Должен быть такой же механизм, как и в системе страхования банковских вкладов", — подчеркнул российский лидер.

Как пояснил Путин, размер страховки для добровольных пенсионных накоплений следует увеличить в два раза.

Ранее сообщалось, что президент РФ призвал в течение 10 лет инвестировать в сферу жилищно-коммунального хозяйства 4,5 триллиона рублей.