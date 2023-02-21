Россияне всё реже обращаются в банки за деньгами, предпочитая микрокредиты

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Качество российских заёмщиков продолжает падать, потому за деньгами они идут не в банки, а в микрофинансовые организации (МФО), отмечают эксперты.

По данным ЦБ РФ, в последнее время увеличивается количество проблемных и безнадежных ссуд в сфере потребительского кредитования. Банкиры отмечают, что даже за ипотекой обращаются клиенты с имеющейся просрочкой по платежам, а также растёт количество желающих внести минимальный первоначальный взнос, что говорит о низком качестве заёмщиков.

Тем временем о росте количество новых клиентов сообщают МФО: только за 9 месяцев прошлого года их количество выросло на 4 млн человек, пишет издание newizv.ru. Россияне всё чаще обращаются за займами, проценты по которым выше банковских более чем в 20 раз.

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