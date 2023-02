Аналитик: газопроводы "Северные потоки" и "Ямал-Европа", скорее всего, не заработают в ближайшие годы

Your browser does not support the audio element.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с Pravda. Ru рассказал о судьбе магистральных газопроводов "Северный поток-1", "Северный поток-2" и "Ямал-Европа".

"Северный поток-1" никто не чинит из-за потери турбины, которую должны были обслуживать специалисты в Канаде", — отметил аналитик.

Вместе с этим он объяснил, что даже полностью функционирующий "Северный поток-2" не сможет работать из-за отсутствия сертификата.

"Польша национализировала долю "Газпрома" в местной компании "Европол". Россия ввела в отношении корпорации санкции и не может сотрудничать с ней", — подчеркнул собеседник издания.

Также он напомнил, что Украина перекрыла один из газопроводов, поскольку он проходит через территорию Луганской Народной Республики. Представители Киева заявляли: если он не контролирует участок, то голубое топливо не принимает, сказал аналитик.

"В случае с каждым газопроводом есть индивидуальная проблема. В ближайшие годы её, скорее всего, не решить. Чтобы это произошло, должна измениться политическая ситуация", — заключил Юшков.

Ранее в ТАСС сообщали, что запасы газа в европейских подземных хранилищах опустились ниже 72 миллиардов кубометров. По информации СМИ, сейчас ПХГ заполнены на 66,13%, что на 20 процентных пунктов выше, чем в среднем за минувшие пять лет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Эффект разорвавшейся бoмбы: Мир узнал правду про "Северные потоки"