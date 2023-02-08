China Daily: ЕС может выйти из-под влияния США за счёт России

Евросоюзу необходимо смягчить антироссийские санкции, что поможет выйти странам из-под влияния США, заявили китайские аналитики.

По их мнению, если ЕС пойдёт на такой шаг, то ни о каком потолке цен на нефтепродукты из РФ говорить не придётся.

"Ослабление дефицита энергоносителей в ЕС, в основном благодаря различным каналам, по которым он импортирует российские энергоносители, избегая собственных санкций, и общая адаптация нефтедобывающих стран к восполнению дефицита, никоим образом не означает, что он стал менее зависимым от импорта энергоносителей или имеет больше возможностей для ввести новые санкции", — передаёт China Daily.

Несмотря на попытки Запада ослабить экономику России, цели рестрикций так и не достигнуты. В то время, как европейские страны страдают от дефицита энергоноситетелей, высокой инфляции и резким падением ВВП.

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