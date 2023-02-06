Sohu: у РФ и КНР есть только один способ победить США — не верить обещаниям Байдена

Аналитики Sohu уверены, у России и Китая есть только один способ победить США — не верить обещаниям Вашингтона.

Китайские аналитики пишут, что США поставили перед собой три цели. Первую — взять под контроль европейский капитал — Штаты достигли быстро. Используя украинский конфликт, Вашингтон поставил ЕС в условия, при которых Европа столкнулась с оттоком капитала. Завершив с этим, США нацелились на более глобальные две цели — взять под контроль российские ресурсы и китайские активы.

Обозреватели из Пекина пишут, что Джо Байден готов поставить на кон многое, чтобы вернуться на вершину. Он, по мнению аналитиков, готов даже обманывать своих коллег из других стран.

"США и Запад перешли многочисленные красные линии в вопросе помощи Украине тяжёлым вооружением, таким как танки или боевые машины пехоты", — пишут аналитики Sohu.

Ту же стратегию США используют в отношении Китая. Вашингтон заявляет, что он придерживается политики "одного Китая". Однако параллельно с этим Белый дом продолжает продавать оружие Тайваню.

Аналитики Sohu уверены, что у Москвы и Пекина есть лишь один способ победить США — перестать верить Вашингтону и его союзникам.