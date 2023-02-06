Минфин объяснил, почему дефицит бюджета в январе превысил 1,7 триллиона рублей

На сайте министерства финансов Российской Федерации были опубликованы материалы, согласно которым федеральный бюджет в январе был исполнен с дефицитом в 1,760 триллиона рублей. Это выше аналогичных показателей прошлого года на 59 процентов.

В январе общий объём поступивших доходов составил 1,356 триллиона рублей, что на 35 процентов ниже объёма поступлений доходов в январе 2022 года. При этом нефтегазовые доходы составили 426 миллиардов рублей (на 46 процентов ниже прошлогодних январских показателей).

В Минфине отметили, что сокращение нефтегазовых доходов в первую очередь связано "со снижением котировок цен на нефть марки Юралс", а также падением объёмов экспорта природного газа.

За тот же период ненефтегазовые доходы составили 931 миллиард рублей. В январе 2022 года эти доходы были на 28 процентов выше. Сокращение произошло из-за сокращения поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль.

А общий объём расходов в январе составил 3,117 триллиона рублей, то есть более чем в два раза выше, чем доходы.

В Минфине объяснили, почему расходы были столь значительными:

во-первых, оперативное заключение контрактов;

во-вторых, авансирование "финансирования по отдельным контрактуемым расходам".

В финансовом ведомстве отметили, что это обеспечит "более равномерное кассовое исполнение расходов федерального бюджета в течение 2023 года". Надо полагать, что в следующие месяцы разрыв между доходами и расходами будет уже гораздо менее заметным.

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