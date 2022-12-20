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Хачатрян не рекомендует россиянам проводить валютные операции

Экономика

Экономист, действительный член Академии военных наук, доктор наук, профессор Артур Хачатрян считает, что россиянам на данный момент не стоит проводить валютные операции, чтобы получить выгоду, потому как курс валют сейчас находится на пике, а приобретать и продавать доллары и евро нецелесообразно.

"Дело в том, что сейчас конец финансового года. Наполняемость бюджета достаточно серьёзная — поступили налоги. В этой связи Центральный Банк восстанавливает валютные резервы. Они выходят на валютный рынок. Валюта приобретается, отсюда возникает повышение спроса и скачки цены", — приводит его слова rostovgazeta.ru.

Профессор отметил, что цены на нефть несколько упали и позволило подняться курсу валют. Однако это связано с тем, чтобы восстановить рублевые суммы.

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Автор Елена Ивченко
Елена Ивченко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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