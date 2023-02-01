Европу предупредили: сильнейший энергокризис только начинается

Кризис, связанный с нехваткой энергетических ресурсов в Европе, этой зимой оказался предотвращён благодаря удачному стечению обстоятельств, а вовсе не из-за предусмотрительности властей европейских государств.

Зимние месяцы оказались в Европе на удивление тёплыми и сухими. Но политикам в европейских государствах ещё слишком рано праздновать победу, цитирует агентство "Прайм" материал турецкого издания Milliyet.

С прошлого лета политики и чиновники в европейских странах говорили о возможности замораживания жилых домов, остановке промышленности, а также о возвращении на рынок дровяных и угольных печек. Однако энергокризис оказался не таким разрушительным, как прогнозировали.

"То, что европейцы смогли избежать энергетического кризиса, который им предрекали в краткосрочной перспективе, не даст им иммунитета на среднюю и долгосрочную перспективу. Можно даже сказать, что нынешняя картина в дальнейшем не сулит ничего хорошего", — отмечается в материале.

В основе беспокойства по поводу энергокризиса были последствия пандемии Covid-19, неопределённость по поводу инвестиций, которая возникла из-за политики "зелёной трансформации" Евросоюза. Эта политика, надо сказать, оказала негативное влияние на баланс спроса и предложения в энергетике.

На фоне конфликта на Украине поставки энергоресурсов из России были практически полностью прекращены. Хотя газовые хранилища можно заполнить при помощи поставок СПГ из США, Катара и других стран, это будет сопряжено с определёнными ограничениями как в плане технических возможностей, так и по части глобальной конкуренции между покупателями, говорится в материале турецкого издания.

Помимо этого, чрезмерная волатильность цен и дополнительная неопределённость, привносимая ею в инвестиционную среду, ещё больше усиливают подрывающие рынок эффекты.

А потому, отмечается в материале, тот факт, что Евросоюз к этой зиме подошёл с полными хранилищами, вовсе не означает, что государства сообщества смогут эффективно принять аналогичные меры к последующим зимам.

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