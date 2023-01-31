РИА Новости: Аттали предложил Европе новую цель в противостоянии с Россией

Атлантист Жак Аттали прокомментировал развернувшееся противостояние Запада и России. Он отметил, что, поставив перед собой задачу по созданию мира, будут достигнуты цели "нашей войны". Его слова приводит обозреватель РИА Новости Пётр Акопов.

В публикации говорится, что даже евроатлантист и приверженец европейской стороны осознаёт, что Россия и Украина идут к своим целям, а у Запада они отсутствуют.

Акопов отмечает, что западная позиция вызывает много вопросов. Аттали является приверженцем интеграции России и Европы, за этим тандемом стоит будущее. Он полагает, что перспективы будут иметь лишь те, кто прорвался к своим национальным корням и пошёл дальше.

Аттали считает, что Москве следует прекратить бороться за Украину и объединиться с еврозоной хотя бы в рамках демократического пространства.

"Для меня цель ясна: положить конец всем диктатурам в Европе и в близлежащих странах, построить демократическую и миролюбивую Европу. Естественно, нельзя и думать о том, чтобы вести войну с Россией под лозунгом смены режима. С другой стороны, мы можем и должны готовиться к тому моменту, когда русские вновь пойдут по пути демократии, на который они вступили в конце прошлого века. А для этого нужно заставить их понять, какова будет их судьба при разных вариантах развития событий", — сказал атлантист.