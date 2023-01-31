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Baijiahao: Россия преподнесла Китаю неожиданный "презент"

Экономика

Россия преподнесла приятный, хотя и несколько неожиданный "презент" Китаю, говорится в материале, опубликованной на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Baijiahao: Россия преподнесла Китаю неожиданный "презент"

В материале отмечается, что США обеспокоены возможным союзом России и Китая, а потому Вашингтон неоднократно пытался оказать давление на Пекин, надеясь заставить отказаться от партнёрства с Россией.

Однако давление США не возымело никакого действия. Более того, Китай не поддержал экономические санкции против России, а сделал ставку на ещё более тесное сотрудничество.

И по итогам 2022 года объём торговли между Россией и Китаем превысил 190 миллиардов долларов, говорится в материале, опубликованном на платформе Baijiahao (перевод "ПолитРоссия").

А в конце прошлого года Китай получил от России ещё один подарок — приятный, хотя и довольно неожиданный. Российские власти утвердили новую структуру Фонда национального благосостояния, в котором доля китайского юаня будет увеличена до 60 процентов. Авторы материала утверждают, в Пекине не ожидали, что Москва захочет хранить столь значительные средства в китайской валюте.

Отмечается, таким образом Россия дала понять, что оптимистично настроена на перспективы развития юаня. Кроме того, Россия подтвердила высокий уровень доверия к Китаю.

А кроме того, увеличение долю юаня в структуре ФНБ означает ещё больший отход России от доллара, который много лет использовался в качестве резервной валюты.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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