Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Композитор Александр Зацепин рассказал, что Леонид Гайдай никогда не смеялся на съёмочных площадках
Равив Друкер: Израиль начал следствие по вопросу незаконной выдачи паспортов Пугачёвой и Собчак
Жители Казани заметили на озере Кабан большого бобра
В Артёмовске ВС РФ уничтожены неонацисты ВСУ Юрий Рудий и Сергей Завадской
Мельник: для весеннего наступления ВСУ нужно 300 танков и 500 БМП
Военный эксперт Дандыкин высоко оценил состояние ВС Великобритании
Токио возмутил ответ Москвы на антироссийские санкции Японии
Эксперт по этикету перечислила варианты подарков на 14 и 23 февраля
Экс-посол США Макфол: Запад может запретить Украине наносить удары по России поставленным оружием

The Hill: союзников у России гораздо больше, чем думал Запад

Экономика

Даже вторичные санкции против России не сработали. А всё потому, что у неё оказалось гораздо больше союзников, чем думали на Западе, отмечает американское издание The Hill.

The Hill: союзников у России гораздо больше, чем думал Запад

Например, Запад пытается лишить Россию доступа к высоким технологиям, установив жесточайшие ограничения в этой сфере. США и их союзникам удалось убедить тайвань не поставлять в РФ уже произведённые чипы "Эльбрус" и "Байкал", говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

Однако всё, чего удалось добиться, это кратковременное сокращение поставок высокотехнологичных устройств в Российскую Федерацию.

"Уже к осени Россия начала импортировать рекордные объемы таких устройств, как чипы", — говорится в публикации.

Причём речь о закупках не только китайской продукции, но и той, что разрабатывают и изготавливают в США и их странах-союзниках. К примеру, с 1 апреля по 31 октября Россия через посредников закупила чипы Intel на сумму не менее 457 миллионов долларов.

Главная причина успеха России в том, что у неё оказалось много союзников. Намного больше, чем думали на Западе.

"Многие страны по-прежнему готовы помогать России. То, что Китай поддержал РФ, было ожидаемым, но есть и другие страны, которые продолжают содействовать российскому импорту. Даже Турция, союзник США по НАТО, помогает Москве обходить ограничения. Не эффективны и вторичные санкции. Выстроенные Россией цепочки поставок успешно работают, даже если они были обнаружены", — говорится в статье.

Отметим, ранее стало известно, что заместитель главы Минфина США Брайан Нельсон посетит Турцию, Объединённые Арабские Эмираты и Оман, чтобы обсудить возможные последствия помощи России в обходе санкций.

Чиновник планирует сообщить партнёрам Вашингтона, что те могут потерять доступ к рынку США, если будут вести дела с организациями, находящимися под американскими санкицями.

То есть США пытаются усилить давление на государства, которые не присоединились к антироссийским санкциям. Недооценивать возможности США в данном случае не стоит. С другой стороны, едва ли власти вышеназванных стран будут в восторге от того, что США откровенно пытаются ограничить их суверенитет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Популярное
РИА Новости: эмигранты заявили о планах по захвату власти после возвращения в Россию

Эмигранты хотят вернуться, чтобы управлять Россией.

РИА Новости: эмигранты заявили о планах по захвату власти после возвращения в Россию
Офицер Кутырь заявил, что войска ВС РФ могут нанести решающий удар по ВСУ до марта
Офицер Кутырь заявил, что войска ВС РФ могут нанести решающий удар по ВСУ до марта
TAC: план Зеленского по захвату Крыма грозит Третьей мировой войной, потому что "Путин не дурак"
Контуженный в боях у Сватово доброволец Огурцов: "у русских мужчин в генах заложено быть воинами"
Знак зодиака 30 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Западные танки могут быть источником радиации Андрей Николаев Брат рейхсмаршала авиации Геринга пополнил Список Шиндлера Сергей Лебедев
Newsweek: США вмешиваются в конфликт на Украине ради одного важного ресурса
Ходаковский заявил о сложностях ВС РФ при штурме занятых ВСУ городов
NDP: ВС Польши находятся в кризисе из-за массовых увольнений военнослужащих
NDP: ВС Польши находятся в кризисе из-за массовых увольнений военнослужащих
Последние материалы
Китаевед о призыве Китая к США прекратить поставлять Киеву оружие: Пекин поддерживает Россию
В Мариуполе схвачены боевики нацбата "Азов"*
ВСУ могут перебросить "Леопарды" и "Абрамсы" в Артёмовск и Запорожье
Ксения Алфёрова заявила, что Роману Костомарову поможет любовь его жены
Если у вас что-то болит, не назначайте терапевта министром обороны
The Hill: союзников у России гораздо больше, чем думал Запад
В "Школе современной пьесы" Дурочка полюбила зэка
Коц сравнил потенциал танков Leopard и Т-90 в зоне боевых действий на Украине
В театре "Модерн" снова сыграет Курт Кобейн
США экспериментировали с ВИЧ-инфекцией на военных ВСУ, заявил начальник РХБЗ Кириллов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников