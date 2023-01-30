The Hill: союзников у России гораздо больше, чем думал Запад

Даже вторичные санкции против России не сработали. А всё потому, что у неё оказалось гораздо больше союзников, чем думали на Западе, отмечает американское издание The Hill.

Например, Запад пытается лишить Россию доступа к высоким технологиям, установив жесточайшие ограничения в этой сфере. США и их союзникам удалось убедить тайвань не поставлять в РФ уже произведённые чипы "Эльбрус" и "Байкал", говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

Однако всё, чего удалось добиться, это кратковременное сокращение поставок высокотехнологичных устройств в Российскую Федерацию.

"Уже к осени Россия начала импортировать рекордные объемы таких устройств, как чипы", — говорится в публикации.

Причём речь о закупках не только китайской продукции, но и той, что разрабатывают и изготавливают в США и их странах-союзниках. К примеру, с 1 апреля по 31 октября Россия через посредников закупила чипы Intel на сумму не менее 457 миллионов долларов.

Главная причина успеха России в том, что у неё оказалось много союзников. Намного больше, чем думали на Западе.

"Многие страны по-прежнему готовы помогать России. То, что Китай поддержал РФ, было ожидаемым, но есть и другие страны, которые продолжают содействовать российскому импорту. Даже Турция, союзник США по НАТО, помогает Москве обходить ограничения. Не эффективны и вторичные санкции. Выстроенные Россией цепочки поставок успешно работают, даже если они были обнаружены", — говорится в статье.

Отметим, ранее стало известно, что заместитель главы Минфина США Брайан Нельсон посетит Турцию, Объединённые Арабские Эмираты и Оман, чтобы обсудить возможные последствия помощи России в обходе санкций.

Чиновник планирует сообщить партнёрам Вашингтона, что те могут потерять доступ к рынку США, если будут вести дела с организациями, находящимися под американскими санкицями.

То есть США пытаются усилить давление на государства, которые не присоединились к антироссийским санкциям. Недооценивать возможности США в данном случае не стоит. С другой стороны, едва ли власти вышеназванных стран будут в восторге от того, что США откровенно пытаются ограничить их суверенитет.

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