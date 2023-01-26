WP: США не сумели наказать Саудовскую Аравию за сокращение добычи нефти

США не наказали Саудовскую Аравию за уменьшение объёма добычи нефти, несмотря на обещания американских властей, сообщила журналистка Мисси Райан в статье для газеты The Washington Post.

Американский конгресс собирается принять законопроект, ограничивающий военное сотрудничество между США и Саудовской Аравией. Однако Вашингтон оставил без ответа решение Эр-Рияда сократить добычу чёрного золота. Такое бездействие свидетельствует о важности ближневосточного союзника для США из-за его крупных нефтяных запасов и большого влияния на мусульманский мир, считает Райан. Кроме того, Белый дом не хочет ухудшать отношения с Саудовской Аравией, поскольку она активно противостоит Ирану — давнему врагу США, отмечается в статье.

"Если посмотреть на фактическое сотрудничество, в котором участвуют Соединенные Штаты и Саудовская Аравия, то оно отвечает интересам США", — заявил изданию высокопоставленный чиновник Госдепа, который пожелал остаться анонимым.

Ранее издание Advance сообщало, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман отвернулся от президента США Джо Байдена и встал на сторону российского лидера Владимира Путина.