В Казахстане готовы разорвать соглашение о взаимной конвертируемости тенге и рубля

Власти Казахстана готовы разорвать соглашение с Россией о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов тенге и рубля. Заключено это соглашение было в 1995 году.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что все мероприятия, которые были предусмотрены соглашением, уже осуществлены. И обязательства, которые брали на себя стороны, выполнены.

Расчёты между субъектами двух государства осуществляются в национальных валютах Казахстана и России, либо в иных валютах (в зависимости от предпочтения сторон), сообщает издание Frank Media.

Внешнеполитическое ведомство Казахстана должно будет уведомить российское правительство о намерении денонсировать соглашение.

По словам экспертов, это соглашение утратило актуальность, поскольку с той поры было подписано несколько подобных документов. В частности, в 2010 году было подписано Соглашение о согласованных принципах валютной политики, которое вступило в силу в 2012 году.

Причём соглашение 2010 года прекратило действие в связи с вступлением в силу Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), подписанного 29 мая 2014 года.

К тому, казахстанские эксперты отмечают, что законодательство республики настолько изменилось, что уже регулирует все вопросы, которые были отражены в соглашении 1995 года. По их мнению, денонсация соглашения совершенно не отразится на курсах рубля и тенге, валюты двух государств по-прежнему будут свободно обмениваться в России и в Казахстане.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.