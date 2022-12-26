Глава МИД Казахстана Тлеуберди: страна не будет помогать России обходить санкции Запада

Власти Казахстана не собираются помогать Москве обходить антироссийские санкции Запада, следует из заявления главы МИД республики Мухтара Тлеуберди.

В эфире японского канала NHK он отметил, что Казахстан продолжает сохранять тесную экономическую связь с Россией. По его словам, страна отказалась присоединяться к западным санкционным пакетам в отношении Москвы.

"Но Казахстан придерживается принципа, что он не будет использоваться различными компаниями для обхода санкций", — подчеркнул министр.

Он добавил, что глава республики Касым-Жомарт Токаев следит за событиями, которые разворачиваются в ходе украинского конфликта, а также регулярно контактирует с президентом РФ Владимиром Путиным и руководителем Украины Владимиром Зеленским.

Ранее посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев назвал Россию ближайшим соседом и надёжным партнёром страны. При этом дипломат уточнил, что республика не планирует участвовать в "геополитических играх".