Сийярто: Евросоюзу не удалось согласовать "потолок" цены на газ из РФ

Глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто проинформировал, что министрам энергетики стран Европейского союза не удалось прийти к единому мнению относительно "потолка" цен на российский газ.

"На энергетическом совете большая дискуссия, на пленарном заседании договоренности достичь не удалось, поэтому продолжение проходит в двустороннем формате", — приводит его слова oilcapital.ru.

Венгерский глава МИД отметил, что затея установить "потолок" на газ из России не приведёт ни к чему хорошему.

"Председательствует министр промышленности Чехии Йозеф Сикела, ему я тоже могу только сказать, что "потолок" цен на газ — плохая идея", — заключил Сийярто.

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