Российские власти определились с ответом на потолок цен на нефть. Проект указа президента России практически подготовлен. Впрочем, вся информация об ответных мерах пока неофициальная.
Как сообщают "Ведомости", в проекте указа запрещается продавать нефть по следующим основаниям:
В документе есть пункт, который позволяет обходить любые запреты на проведение сделок — но только с разрешения правительства. Кроме того, действие указа не распространится на отношения, возникшие до 5 декабря.
Предполагается, что указ вступит в силу с момента опубликования и будет действовать до 1 июля следующего года с возможностью продления. Другие детали указа (порядок мониторинга за соблюдением запрета, номенклатура товаров, список стран и т. д.) поручены для разработки правительству.
Напомним, потолок цен был введён в действие Евросоюзом 5 декабря. Дата была выбрана неслучайно — в этот же день вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки нефти из России морским путём.
В тот же день о поддержке потолка цен объявили США, Великобритания, Канада, Австралия, Япония.
В России ранее неоднократно заявляли, что не будут поставлять нефть государствам, которые поддержат потолок цен. Указ президента России об ответных мерах должен появиться в ближайшие дни.
Что же касается реакции других государств на потолок цен, то её можно назвать сдержанной. В частности, Индия и Китай, крупнейшие покупатели российской нефть сейчас, не делали официальных заявлений о том, поддержат ли они ограничения.
Реакцию же нефтедобывающих государств можно охарактеризовать как весьма сдержанную. Просто потому, что никто не берётся пока что предсказать последствия.
Здесь можно отметить ещё один нюанс: пока непонятно, что же будет с поставками нефти по трубопроводам в европейские страны. Да, контракты, заключённые до 5 декабря, вроде бы застрахованы от ответных мер.
Но что будет с контрактами после этой даты? Ведь все страны ЕС поддержали потолок цен на российскую нефть. И следовательно, не должны её получать.
Впрочем, следует дождаться публикации указа президента России и последующих решений правительства.
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