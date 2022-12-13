Нефтекран прикроют: власти России определились с ответом на потолок цен

Российские власти определились с ответом на потолок цен на нефть. Проект указа президента России практически подготовлен. Впрочем, вся информация об ответных мерах пока неофициальная.

Как сообщают "Ведомости", в проекте указа запрещается продавать нефть по следующим основаниям:

если в контракте в качестве получателя указана страна, присоединившаяся к потолку;

если последний фигурирует в контракте как условие либо устанавливаются референтные цены, равные этому потолку (60 долларов за баррель).

В документе есть пункт, который позволяет обходить любые запреты на проведение сделок — но только с разрешения правительства. Кроме того, действие указа не распространится на отношения, возникшие до 5 декабря.

Предполагается, что указ вступит в силу с момента опубликования и будет действовать до 1 июля следующего года с возможностью продления. Другие детали указа (порядок мониторинга за соблюдением запрета, номенклатура товаров, список стран и т. д.) поручены для разработки правительству.

Напомним, потолок цен был введён в действие Евросоюзом 5 декабря. Дата была выбрана неслучайно — в этот же день вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки нефти из России морским путём.

В тот же день о поддержке потолка цен объявили США, Великобритания, Канада, Австралия, Япония.

В России ранее неоднократно заявляли, что не будут поставлять нефть государствам, которые поддержат потолок цен. Указ президента России об ответных мерах должен появиться в ближайшие дни.

Что же касается реакции других государств на потолок цен, то её можно назвать сдержанной. В частности, Индия и Китай, крупнейшие покупатели российской нефть сейчас, не делали официальных заявлений о том, поддержат ли они ограничения.

Реакцию же нефтедобывающих государств можно охарактеризовать как весьма сдержанную. Просто потому, что никто не берётся пока что предсказать последствия.

Здесь можно отметить ещё один нюанс: пока непонятно, что же будет с поставками нефти по трубопроводам в европейские страны. Да, контракты, заключённые до 5 декабря, вроде бы застрахованы от ответных мер.

Но что будет с контрактами после этой даты? Ведь все страны ЕС поддержали потолок цен на российскую нефть. И следовательно, не должны её получать.

Впрочем, следует дождаться публикации указа президента России и последующих решений правительства.

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