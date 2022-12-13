Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
"ОК" подвели итоги контентной платформы в 2022 году
Леонков: ВС РФ накапливают опыт применения БМПТ "Терминатор" в СВО
Прилепин опубликовал пост о солистке "Время и стекло": Просто умри за Украину
Военный журналист Сапоньков: армия России превращается в "единый организм"
Генерал-лейтенант Гурулёв назвал рождественское перемирие с Украиной невозможным
Потери боевиков ВСУ на Лиманском направлении растут
Глава МИД Италии: Украина может рассчитывать на помощь Италии зимой
Стрелков предложил построить Херсон, Луганск и Донецк в Сибири: пусть подавятся
Воздушная тревога объявлена по всей Украине — в том числе и в Киеве

Нефтекран прикроют: власти России определились с ответом на потолок цен

Экономика

Российские власти определились с ответом на потолок цен на нефть. Проект указа президента России практически подготовлен. Впрочем, вся информация об ответных мерах пока неофициальная.

Нефтекран прикроют: власти России определились с ответом на потолок цен

Как сообщают "Ведомости", в проекте указа запрещается продавать нефть по следующим основаниям:

  • если в контракте в качестве получателя указана страна, присоединившаяся к потолку;
  • если последний фигурирует в контракте как условие либо устанавливаются референтные цены, равные этому потолку (60 долларов за баррель).

В документе есть пункт, который позволяет обходить любые запреты на проведение сделок — но только с разрешения правительства. Кроме того, действие указа не распространится на отношения, возникшие до 5 декабря.

Предполагается, что указ вступит в силу с момента опубликования и будет действовать до 1 июля следующего года с возможностью продления. Другие детали указа (порядок мониторинга за соблюдением запрета, номенклатура товаров, список стран и т. д.) поручены для разработки правительству.

Напомним, потолок цен был введён в действие Евросоюзом 5 декабря. Дата была выбрана неслучайно — в этот же день вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки нефти из России морским путём.

В тот же день о поддержке потолка цен объявили США, Великобритания, Канада, Австралия, Япония.

В России ранее неоднократно заявляли, что не будут поставлять нефть государствам, которые поддержат потолок цен. Указ президента России об ответных мерах должен появиться в ближайшие дни.

Что же касается реакции других государств на потолок цен, то её можно назвать сдержанной. В частности, Индия и Китай, крупнейшие покупатели российской нефть сейчас, не делали официальных заявлений о том, поддержат ли они ограничения.

Реакцию же нефтедобывающих государств можно охарактеризовать как весьма сдержанную. Просто потому, что никто не берётся пока что предсказать последствия.

Здесь можно отметить ещё один нюанс: пока непонятно, что же будет с поставками нефти по трубопроводам в европейские страны. Да, контракты, заключённые до 5 декабря, вроде бы застрахованы от ответных мер.

Но что будет с контрактами после этой даты? Ведь все страны ЕС поддержали потолок цен на российскую нефть. И следовательно, не должны её получать.

Впрочем, следует дождаться публикации указа президента России и последующих решений правительства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Популярное
Генерал Гурулёв призвал граждан РФ готовиться к ударам ВСУ по всей стране

Андрей Гурулёв предупредил, что ВСУ могут нанести удары по любой точке России.

Генерал Гурулёв призвал граждан РФ готовиться к ударам ВСУ по всей стране
Reuters: страны ЕС предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ
Reuters: страны ЕС предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ
RusVesna: десантники войск ВСУ записали паническое обращение о крупных потерях
В боях с российской армией на Украине убита наёмница из США Ребекка Мациоровски
Дочь Анн и Серж Голон: в России продано книг об Анжелике на 100 миллионов долларов Анжела Якубовская Ключевые союзники РФ в победе над киевским режимом — Китай и Белоруссия Любовь Степушова Ситуация в Косово: отношение Приштины к сербам похоже на отношение Киева к Донбассу Ольга Лебедева
Мария Захарова призвала Аллу Пугачеву быть более аккуратной в своих поступках
The Atlantic: в США боятся потери военно-технологического превосходства в мире
Президент Чехии Милош Земан назвал своё изначальное мнение о Путине ошибочным
Президент Чехии Милош Земан назвал своё изначальное мнение о Путине ошибочным
Последние материалы
В Херсоне "ждуны" сдали СБУ дантистов, лечивших весь город
Американский полковник Макгрегор порекомендовал Зеленскому бежать из страны
Вера Брежнева опубликовала фотографию без обручального кольца
Диетолог Макиша: чайная ложка печени трески покроет суточную норму витамина D
Марочко: специалисты РЭБ ВС РФ вносят сумятицу в ряды украинских военных
Фрейдинг: в Словакии заработал ремонтный центр по восстановлению техники ВСУ
Дочь Анн и Серж Голон: в России продано книг об Анжелике на 100 миллионов долларов
Передача США гаубиц М777 курдским формированиям вызвала недоумение в Анкаре
Лидера правящей партии Польши "сурово" наказали за слова о пьянстве женщин
Стас Костюшкин заявил, что не танцует из-за «большого детородного органа»
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников