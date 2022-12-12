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Cyprus Mail: потолок цен на нефть не окажет никакого влияния на Россию

Экономика

Установленная западными странами предельная стоимость российской нефти не сможет разрушить экономику РФ. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Cyprus Mail: потолок цен на нефть не окажет никакого влияния на Россию

По словам руководителя Кипрской углеводородной компании Чарльза Эллинаса, потолок цен принесёт проблемы лишь Западу, ведь новые ограничения в отношении Москвы создадут препятствия для контроля обстановки на рынке нефти.

Он также добавил, что Россия продолжает поставлять топливо Индии, Китаю и другим азиатским государствам по цене порядка 50-55 долларов за баррель. Как пояснил специалист, если стоимость останется на прежнем уровне, то потолок цен не сможет навредить Москве.

"Ограничительные меры способны оказать негативное влияние на РФ лишь в случае резкого подорожания нефти", — указал Эллинас.

Кроме того, глава углеводородной компании подчеркнул: новые санкции Запада против России — это крупнейшее вмешательство в мировые потоки энергоресурсов.

Ранее обозреватель издания The Hill Питер Доран заявил, что потолок цен на нефть имеет все признаки надвигающегося на западные страны фиаско.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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