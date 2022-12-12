Cyprus Mail: потолок цен на нефть не окажет никакого влияния на Россию

Установленная западными странами предельная стоимость российской нефти не сможет разрушить экономику РФ. Об этом сообщает Cyprus Mail.

По словам руководителя Кипрской углеводородной компании Чарльза Эллинаса, потолок цен принесёт проблемы лишь Западу, ведь новые ограничения в отношении Москвы создадут препятствия для контроля обстановки на рынке нефти.

Он также добавил, что Россия продолжает поставлять топливо Индии, Китаю и другим азиатским государствам по цене порядка 50-55 долларов за баррель. Как пояснил специалист, если стоимость останется на прежнем уровне, то потолок цен не сможет навредить Москве.

"Ограничительные меры способны оказать негативное влияние на РФ лишь в случае резкого подорожания нефти", — указал Эллинас.

Кроме того, глава углеводородной компании подчеркнул: новые санкции Запада против России — это крупнейшее вмешательство в мировые потоки энергоресурсов.

Ранее обозреватель издания The Hill Питер Доран заявил, что потолок цен на нефть имеет все признаки надвигающегося на западные страны фиаско.