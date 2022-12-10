ЕС может обвинить РФ в обходе санкций для конфискации активов

Евросоюз может конфисковать российские замороженные активы в случае, если вскроются якобы "криминальные механизмы" обхода санкций против России, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс.

По его словам, в таком случае Брюссель может выдвинуть требования к России решить вопрос через суд.

"Уполномоченные органы в Евросоюзе будут инициировать возбуждение уголовных дел по обвинению в обходе санкций для того, чтобы потом по решению суда конфисковывать активы российского бизнеса", — заявил еврокомиссар на брифинге.

О правомерности уголовных дел и передаче их в суд, в том числе и основаниях для таких шагов, Рейндерс не рассказал.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.