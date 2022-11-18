Экономист Беляев: Запад попытается конфисковать замороженные активы России

Евросоюз никак не может успокоиться и придумывает новые неприятности для России, пытаясь поставить Москву в затруднительное положение с точки зрения финансов и обращения. Об этом заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев, комментируя Pravda.Ru заморозку российских активов на сумму 68 миллиардов евро.

Нет такой правовой основы для того, чтобы на легальных основаниях запретить кому-то пользоваться его собственными деньгами, отметил он. Однако руководство стран коллективного Запада не обращает внимания на такие "мелочи", подчеркнул Беляев.

"Заморозка — это ещё не значит конфискация. Они воздействуют на свои финансовые структуры, запрещая своим компаниям проводить операции с нашими средствами. Вот что значит заморозка", — объяснил экономист.

Денежные средства находятся в собственности России, но пользоваться ими на данный момент нельзя, указал Беляев. Вероятнее всего, в скором времени Запад будет недоволен правами Москвы и попытается конфисковать активы, считает эксперт.

"Они через ООН протащили какую-то резолюцию по поводу возможности конфискации этих средств. Это не лучшим образом характеризует международную организацию, но тенденция очевидна", — отметил собеседник Pravda.Ru.

В результате, по мнению Беляева, Западу придётся оставить свои "бандитско-пиратские" методы и решить этот вопрос в пользу Москвы.

Ранее Европейский союз заморозил активы России на сумму 68 миллиардов евро. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс отметил, что если ЕС признает замороженные активы полученными преступным путём, их можно будет конфисковать и перевести в компенсационный фонд для Украины.