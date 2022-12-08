Поставки российского СПГ в Европу увеличились более чем на 20 процентов

С начала текущего года европейские страны увеличили импорт российского сжиженного природного газа более чем на 20 процентов.

"По сравнению с 2021 годом ЕС, а также Великобритания закупили почти на 21% больше СПГ из России", — сообщает oilcapital.ru.

Представитель Icis Андреас Шредера заявил. что на данный момент около 13% от общих объёмов СПГ в Европе поставляются из РФ, и они продолжают сильно расти.

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