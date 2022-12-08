С начала текущего года европейские страны увеличили импорт российского сжиженного природного газа более чем на 20 процентов.
"По сравнению с 2021 годом ЕС, а также Великобритания закупили почти на 21% больше СПГ из России", — сообщает oilcapital.ru.
Представитель Icis Андреас Шредера заявил. что на данный момент около 13% от общих объёмов СПГ в Европе поставляются из РФ, и они продолжают сильно расти.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские военные боятся разводить огонь и мучаются от холода из-за близости к позициям РФ возле Кременной. Об этом пишет Washington Post.