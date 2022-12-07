Baijiahao: Запад попал впросак, запретив экспорт золота из России

США и их союзники ввели несколько пакетов санкций против России. В том числе заморозив часть валютных резервов России, ограничив доступ к международным финансовым системам. И даже запретив импорт российского золота.

Однако эффект от санкций не оправдал ожиданий Вашингтона и Брюсселя. И особенно хорошо это видно на примере с золотом, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Экспорт золота в западные страны был одной из статей дохода российского бюджета. Соответственно, санкции были направлены на то, чтобы Россию этого дохода лишить. Однако эффект от ограничительных мер был неожиданным, отмечается в материале (перевод "ПолитРоссия").

В третьем квартале нынешнего года центробанки разных стран мира скупили рекордное количество золота. А именно порядка 400 тонн, это крупнейший показатель за последние 55 лет.

При этом, полагают авторы Baijiahao, большое количество золота было отправлено в Китай. А Россия, подчёркивают они, начала прокладывать путь на восток.

В материале отмечается, что антироссийские санкции сработали не так, как планировали их инициаторы. Они стали причиной геополитической напряжённости и спровоцировали неуверенность центробанков по всему миру в завтрашнем дне.

И в такой ситуации регуляторы стали вкладывать средства в наиболее надёжные финансовые активы, в первую очередь в золото.

А Россия быстро сориентировалась в ситуации, перенаправив свои экспортные потоки с Запада на Восток.

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