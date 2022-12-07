Financial Times:страны ЕС призвали скорректировать санкции против России

Ведущие страны Евросоюза, в том числе Германия и Франция, призвали Еврокомиссию скорректировать антироссийские санкции таким образом, чтобы не создавать препятствий для поставок продовольствия и удобрений из России, сообщает газета Financial Times.

Бельгия, Германия, Нидерланды, Испания, Франция и Португалия раскритиковали существующие санкции против РФ за то, что они препятствуют экспорту продовольствия и удобрений из России.

Авторы документа, составленного представителями шести стран, отмечают, что нередко российские грузы с продовольствием задерживаются в портах стран ЕС, поскольку европейские компании боятся вести бизнес с фирмами, принадлежащими россиянам, которые находятся в "чёрном списке"

"Это противоречит общей политике ЕС в области продовольственной безопасности", — цитирует FT документ.

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