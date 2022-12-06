Орбан: переосмысление санкций позволит Европе преодолеть энергокризис

Венгерский премьер Виктор Орбан поддержал заявление французского лидера Эммануэля Макрона о том, что ЕС платит большую цену за украинский конфликт, чем США.

По его словам, Европе следует пересмотреть своё отношение к антироссийским санкциям для урегулирования ситуации на рынке энергоресурсов.

"Если мы хотим, чтобы промышленность ЕС выжила, необходимо оперативно разрешить энергокризис. Настало время для переосмысления санкций", — отметил Орбан в своих соцсетях.

Ранее Макрон сообщил, что в отношениях между США и европейскими государствами наблюдается рассинхронизация. Как пояснил президент Франции, такая проблема возникла на фоне серьёзного подорожания энергоносителей. Он подчеркнул: Вашингтон, выступая производителем ресурсов, продаёт их Европе намного дороже, чем своим предприятиям и домохозяйствам.

5 декабря французский журналист Дмитрий де Кошко заявил, что европейские страны продолжают служить интересам Вашингтона.