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Baijiahao: Путин сдержал слово и преподнёс Китаю подарок в конце года

Экономика

Россия преподнесла прекрасный подарок Китаю в конце года, считают авторы китайской интернет-платформы Baijiahao.

Baijiahao: Путин сдержал слово и преподнёс Китаю подарок в конце года

В материале напоминается, что США вместе со своими союзниками ставят своей целью политическую и экономическую изоляцию России. Но сейчас очевидно, что выполнить эту задачу не удалось, Россия по-прежнему активный участник международных отношений. И Китай входит в число стран, которые бросили вызов Западу, поддержав Российскую Федерацию.

И президент России Владимир Путин не разочаровал Китай, говорится в статье, опубликованной Baijiahao (перевод "ПолитРоссия").

В материале отмечается, что Путин неоднократно тепло отзывался о Китае. В частности, в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в октябре он отметил, что Россия относится к китайскому народу как близкому другу, уважая его культуру и традиции.

Также президент России подчеркнул, что за последние годы российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня открытости, взаимного доверия и эффективности развития.

Комментируя развитие торговых отношений между двумя странами, президент России отметил, что по итогам года "мы выйдем на новые рекордные показатели". И сдержал своё слово, говорится в статье.

На сегодняшний день Китай является крупнейшим внешнеторговым партнёром Российской Федерации. За десять месяцев 2022 года объём торговли между двумя странами превысил 150 миллиардов долларов. Это уже больше, чем за весь прошлый год.

А к 2024 году торговый оборот между двумя странами должен достигнуть 220 миллиардов долларов.

В материале, опубликованном на интернет-платформе Baijiahao, отмечается, что эти цифры — хороший подарок для Китая, поскольку Пекин также заинтересован в развитии отношений с Россией.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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