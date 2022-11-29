Китай затребовал увеличения поставок российского газа

Поставки российского газа в Китай по восточному маршруту следует неуклонно повышать. Об этом на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме заявил вице-президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации (China National Petroleum Corporation, CNPC) Хуан Юнчжан.

По восточному маршруту — газопроводу "Сила Сибири" — "Газпром" начал поставки в 2019 году. В 2020 году они составили 4,1 миллиарда кубометров, в 2021 году — 10,4 миллиарда кубометров. К 2025 году запланирован выход на проектную мощность — 38 миллиардов кубометров природного газа ежегодно.

По словам вице-президента CNPC, Россия и Китай продолжают сотрудничество по данному направлению, "укрепляя и углубляя" его. Кроме того, он призвал развивать сотрудничество в области зелёной и низкоуглеродной энергетики.

В свою очередь, председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян заявил, что необходимо ускорять строительство трубопровода на Дальнем Востоке и реализацию проекта "Арктик СПГ 2", сообщает РИА "Новости".

С учётом экспорта по дальневосточному маршруту — контракт о поставках по нему был подписан в начале февраля этого года — суммарный объём поставок природного газа в Китай вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно.

Кроме того, есть проект газопровода "Сила Сибири 2" и его продолжения через Монголию — газопровода "Союз Восток". С учётом этого, экспорт российского газа в Китай может быть увеличен ещё на 50 миллиардов кубометров.

В 2021 году Китай увеличил импорт природного газа — по трубопроводам и в сжиженном виде — на 17% по сравнению с 2020 годом, до 158,6 миллиардов кубометров.

Крупнейшим поставщиком газа в Китай в прошлом году была Австралия (40,616 млрд кубометров), затем идёт Туркмения (31,5 млрд кубометров). Россия с совокупным результатом газопроводных поставок и СПГ в 16,1 млрд кубометров вышла на третье место. Кроме того, крупными поставщиками газа в Китай являются Катар и США.

Эти государства, как и Австралия, поставляют в КНР сжиженный природный газ, тогда как Туркмения в основном по трубопроводам.

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