Аналитик Осадчий: в России может появиться "SWIFT по-русски"

Россия может пойти на расчёты наличными с иностранными партнёрами, если страну окончательно отключат от всемирной банковской системы SWIFT, заявил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

По его словам, по такому пути пошёл Иран. Тегеран под давлением санкций вернулся в "российские 90-е".

"Если Россию отключат от SWIFT, Россия будет использовать "SWIFT по-русски" — самолёты с наличной валютой, — заявил Осадчий РИА Новости. — Из-за жёстких санкций по этому пути вынужден был пойти Иран — даже расчёты за нефть осуществляются или с помощью бартера, или чемоданами с долларами".

Как подчеркнул аналитик, у такого расчёта, безусловно, есть минусы, к примеру, уход бизнеса "в тень", но на фоне рестрикций, возможно, на такой шаг России придётся пойти.