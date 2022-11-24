ICE: потолок цен на газ ударит по трейдерам — миллиардные убытки

Введение потолка цен на газ и нефть может принести трейдерам миллиардные убытки, заявили аналитики биржи ICE.

По их мнению, страховка по работе голландского газового хаба может взлететь на 80 процентов.

"В случае реализации плана Брюсселя по ограничению цены на ключевом европейском газовом хабе (TTF — Прим. ред.), энерготрейдерам придётся дополнительно выплатить 33 миллиарда долларов в виде маржинальных платежей", — считают аналитики.

Кроме того, помимо страховки, трейдерам будет необходимо доплачивать за "колебания" рынка, как ежедневные, так и долгосрочные, которые должны "уберечь" от дефолта.