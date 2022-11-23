Антироссийские санкции Евросоюза могут за одну ночь обрушить всю мировую экономику. Мировой энергетический рынок не может нормально функционировать без нефти и газа из России.
Санкции против энергетического сектора России не имели желаемого эффекта. США запретили импорт российских энергоносителей, однако поставки нефти были перенаправлены в другие страны.
Однако 5 декабря вступает в силу эмбарго Евросоюза на поставки нефти из России морским путём.
"Полное эмбарго ЕС может за одну ночь перекрыть десять процентов мировых поставок нефти, что, вероятно, приведет к разрушительным последствиям для мировой экономики", — говорится в статье, опубликованной в издании Quartz (перевод "ПолитРоссия").
Дабы не допустить подобного развития событий, G7 и Евросоюз решили прибегнуть к хитрости, введя потолок цен на нефть из России. Если трейдеры, страховщики и судоходные компании будут соблюдать ограничения, то они смогут обойти европейское эмбарго.
Но это не нанесёт Москве никакого экономического ущерба, отмечается в статье Quartz. Подчёркивается, что этот выпад против России скорее всего закончится неудачей.
Дело в том, что Россия ранее предупреждала о том, что не будет продавать нефть странам, которые поддержат ограничения.
А кроме того, если представить себе гипотетический вариант, при котором Москва не будет возражать против ограничения в 65-70 долларов за баррель, то эта цена почти полностью соответствует той, по которой Россия продаёт нефть сейчас, говорится в материале.
"Другими словами, европейские политики нанесли удар по санкциям в интересах предотвращения дальнейшей нестабильности в мировой экономике", — отмечается в материале.
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