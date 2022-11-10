Bloomberg: Запад показывает слабость, устанавливая "потолок" цен на нефть из РФ

Запад проявляет слабость, устанавливая "потолок" цен на нефть из России, поскольку зависит от её энергоресурсов, говорится в материале американского агентства Bloomberg.

Отмечается, что предельная цена на нефть может быть воспринята скорее как признак слабости, нежели сигнал силы. Как сказано в статье, "последнее бы означало полное прекращение отказа от покупки российской нефти".

"Ограничение цены сигнализирует о том, насколько Запад нуждается в её поставках и на какие экономические и дипломатические ухищрения мы готовы пойти, чтобы её получить", — говорится в материале.

И если предельная цена окажется слишком низкой, в результате чего нефть из России вообще исчезнет с мировых рынков, то это может усугубить и без того серьёзный спад в мировой экономике, отмечается в статье.

Напомним, идею введения ограничений цен на российскую нефть продвигают государства, которые входят в "Группу семи". И в первую очередь США. Ввести подобные ограничения собираются в начале декабря, когда вступит в силу эмбарго Евросоюза на поставки нефти морским путём из России.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что максимальную стоимость российской нефти предлагается ограничить 60 долларами за баррель (сейчас мировые цены в районе 90-95 долларов за баррель).

Впрочем, чтобы был эффект, "Группа семи" должна заручиться поддержкой других государств. Например, Индии и Китая, которые являются крупнейшими покупателями российской нефти. И не собираются от неё отказываться. А в Нью-Дели и в Пекине не заявляли о том, что поддержат ограничение цены.

В России же ранее заявляли о том, что не будут поставлять нефть государствам, которые поддержат ограничение цены на неё.