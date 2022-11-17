Экономист Ведута: в следующем году подорожает абсолютно всё

Экономист Елена Ведута заявила, что в 2023 году уровень жизни россиян ухудшится.

"Подорожает абсолютно всё", — подчеркнула эксперт.

По её словам, в первую очередь увеличится стоимость продуктов первой необходимости, бытовой техники и машин. Как отметила специалист, в РФ отсутствуют условия для развития экономики. Граждане попытаются вложить средства в предметы, добавила Ведута.

"Реальные доходы населения будут падать", — предупредила экономист, слова которой приводит Общественная Служба Новостей.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская сообщила о вероятном подорожании овощей и рыбы.