Экономист Лебединская: в России подорожают овощи и сезонные продукты

Россиянам стоит подготовится к небольшому подъёму цены на овощи и сезонные продукты, заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Так, по словам экономиста, незначительно подорожание коснётся:

картофеля,

капусты,

перца,

баклажанов.

Также может подорожать и рыба. А вот стоимость мяса и зерновых, вероятно, останется прежней.

"Трудности, испытываемые рыбохозяйствами, могут способствовать незначительному росту цен на их продукцию, в пределах 5%", — пояснила экономист "Прайму".