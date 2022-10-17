Россиянам стоит подготовится к небольшому подъёму цены на овощи и сезонные продукты, заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.
Так, по словам экономиста, незначительно подорожание коснётся:
Также может подорожать и рыба. А вот стоимость мяса и зерновых, вероятно, останется прежней.
"Трудности, испытываемые рыбохозяйствами, могут способствовать незначительному росту цен на их продукцию, в пределах 5%", — пояснила экономист "Прайму".
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