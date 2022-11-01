Минниханов: долг Татарстана составил 12,5 миллиарда рублей

Руководитель Татарстана Рустам Минниханов рассказал о дефиците бюджета по налогам на сумму 12,5 миллиарда рублей. Как подчеркнул чиновник, властям необходимо получать от местных жителей больше денег.

"За год Татарстан нарастил 4,6 миллиарда рублей долга", — написали в inkazan.ru.

По информации Минниханова, Минстрой РТ за год израсходовал более четырёх миллиардов рублей, Минпромторг — 2,7 миллиарда рублей, Миндортранс — 850 миллионов рублей.