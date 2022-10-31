В Татарстане завершены все мероприятия по призыву на службу в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил руководитель республики Рустам Минниханов.
Как сообщает inkazan.ru, глава Татарстана объявил об окончании призыва во время еженедельного совещания.
Он отметил, что в зону специальной военной операции отправлено достаточное количество резервистов.
По его словам, граждане, которые были призваны в последнюю неделю проведения частичной мобилизации, размещены на территории Казанского высшего военного командного училища. Минниханов добавил, что руководитель учебного заведения Кирилл Кунаков отвечает за обеспечение всех мужчин необходимыми вещами и оборудованием.
Кроме того, власти Татарстана пообещали поддерживать семьи военнослужащих.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о завершении частичной мобилизации в стране. Он пояснил, что план по призыву 300 тысяч резервистов выполнен.
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