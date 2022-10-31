Власти Татарстана объявили об окончании призыва в рамках частичной мобилизации

В Татарстане завершены все мероприятия по призыву на службу в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил руководитель республики Рустам Минниханов.

Как сообщает inkazan.ru, глава Татарстана объявил об окончании призыва во время еженедельного совещания.

Он отметил, что в зону специальной военной операции отправлено достаточное количество резервистов.

По его словам, граждане, которые были призваны в последнюю неделю проведения частичной мобилизации, размещены на территории Казанского высшего военного командного училища. Минниханов добавил, что руководитель учебного заведения Кирилл Кунаков отвечает за обеспечение всех мужчин необходимыми вещами и оборудованием.

Кроме того, власти Татарстана пообещали поддерживать семьи военнослужащих.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о завершении частичной мобилизации в стране. Он пояснил, что план по призыву 300 тысяч резервистов выполнен.