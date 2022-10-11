Президент ОАЭ прилетел в Петербург обсудить с Путиным цены на нефть

Президент Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед Аль Нахайян прилетел в Санкт-Петербург. Встреча с лидером РФ Владимиром Путиным состоялась в Константиновском дворце.

В приветственном слове Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и ОАЭ являются важным фактором стабильности не только в регионе, но и в целом мире. Также президент РФ поблагодарил его высочество за посредничество в решении ряда довольно чувствительных гуманитарных вопросов. Мухаммед Аль Нахайян, в свою очередь, отметил шаги, укрепляющие "мост сотрудничества" между нашими странами.

Одним из важных пунктов сегодняшней повестки является работа в рамках ОПЕК+. Владимир Путин подчеркнул:

"Наши действия направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках, с тем чтобы и потребители энергоресурсов, и те, кто занимается добычей, поставщики на мировые рынки, чувствовали себя спокойно, стабильно и уверенно".

Кроме этого, лидеры РФ и ОАЭ обсудят ситуацию вокруг Украины, включая события, связанные с Запорожской атомной электростанцией, и другие актуальные вопросы.

Ранее в конгрессе США предложили лишить ОАЭ и Саудовскую Аравию военной помощи в наказание за сокращение добычи нефти вопреки просьбам президента США Джо Байдена.