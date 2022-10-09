В конгрессе США предложили лишить Саудовскую Аравию и ОАЭ военной помощи

Представители Демпартии в американском конгрессе придумали, как наказать Саудовскую Аравию и ОАЭ за сокращение добычи нефти вопреки воле США.

Конгрессмены Том Малиновски, Шон Кастен и Сьюзан Уайлд представили законопроект "О напряжённом партнёрстве", предполагающий вывод из Саудовской Аравии и ОАЭ всех американских войск. Также в документе предлагается забрать из обеих стран американские системы противоракетной обороны, в том числе и комплексы Patriot и THAAD, сообщает The Washington Times.

"Резкое сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии и ОАЭ, несмотря на заигрывания президента Байдена с обеими странами в последние месяцы, является враждебным актом в отношении Соединённых Штатов и чётким сигналом того, что они выбрали сторону России в её конфликте с Украиной. <…> Если Саудовская Аравия и ОАЭ хотят помочь Путину, они должны рассчитывать на его защиту", — заявили авторы законопроекта.

Ранее картель ОПЕК+, куда входит и Россия, приняла решение сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки, несмотря на просьбы президента США Джо Байдена, напротив, увеличить добычу, чтобы удержать цены на рынке. Западная пресса оценила это решение как "унижение гегемона".