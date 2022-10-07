ФАС: иностранные компании перестали контролировать Мурманский рыбный порт

Полный пакет акций Мурманского морского рыбного порта (ММРП) передан России. Об этом сообщает EADaily, ссылаясь на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

По информации издания, ранее несколько лиц, в том числе иностранный инвестор, установили контроль над объектом. К руководству пришли представители Венгрии, Кипра и Сингапура. Кроме того, они присвоили акции ММРП.

Однако в суде было решено взыскать 100 процентов ценных бумаг в пользу доходов РФ.

Отмечается, что рыбный порт Мурманска является стратегически важным предприятием для России, поэтому его национализировали.

Сотрудники ММРП работают не только с рыбной продукцией, но и с нефтью. Они также перемещают грузы, предназначенные для различных промышленных корпораций.