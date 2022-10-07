Полный пакет акций Мурманского морского рыбного порта (ММРП) передан России. Об этом сообщает EADaily, ссылаясь на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
По информации издания, ранее несколько лиц, в том числе иностранный инвестор, установили контроль над объектом. К руководству пришли представители Венгрии, Кипра и Сингапура. Кроме того, они присвоили акции ММРП.
Однако в суде было решено взыскать 100 процентов ценных бумаг в пользу доходов РФ.
Отмечается, что рыбный порт Мурманска является стратегически важным предприятием для России, поэтому его национализировали.
Сотрудники ММРП работают не только с рыбной продукцией, но и с нефтью. Они также перемещают грузы, предназначенные для различных промышленных корпораций.
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