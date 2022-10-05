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Автор Елена Сизова

Credit Suisse: как на мировых рынках отразится "критический момент" банка?

Экономика » Финансы » Банки

По сообщению РБК, ожидавшееся и прогнозировавшееся трейдерами падение акций банка Credit Suisse сюрприза не преподнесло. Уже к полудню понедельника 3 октября котировки рухнули на 11 %. Это вполне отвечает оценке генерального директора Credit Suisse Ульриха Кёрнера, озвученной накануне в его служебной записке. Документ цитирует финансовый портал TheStreet: "банк переживает "критический момент".

Credit Suisse: как на мировых рынках отразится "критический момент" банка?

Предпосылки кризиса финансового гиганта

За последние годы банк пережил немало потрясений. В его "портфолио":

  • закрытие перспективных инвестиционных фондов,
  • скандал с корпоративным шпионажем,
  • большое количество различных судебных исков.

Более того, ситуация продолжала ухудшаться. Всего за год (с 2021 по 2022 гг.) рыночная стоимость акций подешевела вдвое: с $22,3 до $10,4 миллиардов.

В попытке улучшить ситуацию председатель банка Аксель Леманн распорядился в июле 2022 года назначить главным исполнительным директором Ульриха Кёрнера. Ему было поручено осуществить реорганизацию второго по величине швейцарского финансового конгломерата. Активно обсуждалась перспектива слияния с конкурирующим банком UBS. Также было решено сократить инвестиционно-банковские услуги и расходы более чем на $1 миллиард.

Минувшие выходные руководство Credit Suisse провело, пытаясь внушить контрагентам, инвесторам и крупным клиентам уверенность в устойчивости капитала и ликвидности, комментирует Financial Times. Однако, попытка издания получить комментарий швейцарского регулятора FINMA, а также Банка Англии в Лондоне, где швейцарский конгломерат располагает крупным центром, не увенчалась успехом. Оба учреждения отказались от высказываний, как и министерство финансов Швейцарии.

Текущая ситуация в Credit Suisse

К понедельнику облигации, деноминированные в евро, упали до ранее неслыханного минимума. Выпуск 2032 года потерял в цене 7 центов, спустившись ниже отметки в 70 центов. Причём, облигация со сроком погашения в 2033 году теперь стоит только 53 цента. Ранее сообщалось, что в ожидающемся в октябре итоговом отчёте может даже содержаться предложение о продаже активов Credit Suisse.

Как прокомментировал текущее положение дел старший стратег по фиксированному доходу в ABN AMRO в Амстердаме Джуст Бомонт:

"Вопрос заключается в том, какие убытки должны понести при продаже активов… Ответ заключается в том, что никто на самом деле не знает, почему мы наблюдаем эту распродажу".

По словам Бомонта, банк является ведущим эмитентом долговых обязательств.

Если взглянуть на финансовый отчёт за II квартал 2022 года, то непогашенная долгосрочная задолженность составляет $160 миллиардов. Исследовательская записка аналитиков JP Morgan назвала результат отчёта "здоровым". То есть, по их мнению, и ликвидность, и капитал банка можно считать по-прежнему устойчивыми. Напомним, суммарные активы Credit Suisse по итогу II квартала 2022 года составили $735,68 миллиардов, из которых две трети приходится на денежные средства, а ещё треть — на торговые активы.

S&P не склонно верить обещаниям руководства швейцарского конгломерата. Поэтому кредитный рейтинг уже был снижен с "А" до "А-", и даже озвучен прогноз на дальнейшее снижение.

Ситуацию в какой-то степени может изменить только содержание отчёта Credit Suisse, публикация которого ожидается 27 октября. В итоге, общее мнение финансовых аналитиков звучит следующим образом: банкротства швейцарского банка ожидать преждевременно. Однако, крупнейшие мировые брокеры не рекомендуют своим клиентам закупать акции и облигации Credit Suisse в долгосрок ввиду ожидаемой высокой волатильности этого актива.

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Редактор: Алексей Ткаченко
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