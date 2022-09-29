Евросоюз по требованию Эстонии может ввести новые антироссийские санкции, которые окажутся крайне выгодны… России. Дело в том, что в Таллине предлагают ввести ограничения в отношении российских железных дорог.
"Министерство иностранных дел Эстонии предложило ввести прямые санкции в отношении российских железных дорог, что приедет к полной остановки бизнеса между эстонскими железнодорожными компаниями и РЖД", — отмечается в статье издания ERR (перевод "ПолитРоссия").
В материале подчёркивается, что представители эстонского железнодорожного сектора отнеслись к предложению своих властей с большими скепсисом, сочтя их полной глупостью.
Эксперты в отрасли убеждены, что подобные санкции обернутся для Эстонии убытками в миллиард евро, тогда как Россия получит значительную выгоду.
Если инициированные властями Эстонии санкции будут приняты, то они приведут к полной остановке транзита грузовых поездов между Россией и Эстонией.
С практической точки зрения это означает, что эстонские операторы могут потерять миллиарды евро. И этот шаг ещё больше укрепит позиции РЖД и позволит российской компании доминировать в странах Центральной Азии.
В случае введения санкций на территории России останется имущество эстонских железнодорожных компаний, которое оценивается в миллиард евро. Речь идет о подвижных составах, грузах и других активах, которые невозможно будет вернуть на территорию Евросоюза.
"По сути, активы эстонских предпринимателей на сумму около миллиарда евро будут переданы России, и помогут увеличить ее влияние доходы в Центральной Азии", — подчёркивается в статье.
Впрочем, эти доводы едва ли повлияют на рвение эстонских властей. Таллин, в общем-то, всегда был в авангарде государств-инициаторов антироссийских санкций. Вряд ли и в этот раз доводы прагматиков окажут воздействие.
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