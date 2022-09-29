Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Подоляка заявил, что компашка Зеленского поражена результатами референдумов
Стрелков заявил, что Украине осталось существовать меньше года
Дандыкин: ВСУ не удастся установить контроль над Лиманом
В Волгограде снизилась преступность после объявления частичной мобилизации
Над Радославом Сикорским сгущаются тучи: "российский дезинформатор"
Лея Любомирская: в Португалии в 1960-х от призыва сбежала пятая часть мужчин
Данилов: на срочном заседании СНБО примут фундаментальные решения для Украины
Сивков заявил, что неопытных запасников нельзя отправлять на передовую
Леонков назвал артиллерию самым эффективным родом войск в СВО на Украине

ERR: Россия может получить выгоду на миллиард евро из-за глупости Эстонии

Экономика

Евросоюз по требованию Эстонии может ввести новые антироссийские санкции, которые окажутся крайне выгодны… России. Дело в том, что в Таллине предлагают ввести ограничения в отношении российских железных дорог.

ERR: Россия может получить выгоду на миллиард евро из-за глупости Эстонии

"Министерство иностранных дел Эстонии предложило ввести прямые санкции в отношении российских железных дорог, что приедет к полной остановки бизнеса между эстонскими железнодорожными компаниями и РЖД", — отмечается в статье издания ERR (перевод "ПолитРоссия").

В материале подчёркивается, что представители эстонского железнодорожного сектора отнеслись к предложению своих властей с большими скепсисом, сочтя их полной глупостью.

Эксперты в отрасли убеждены, что подобные санкции обернутся для Эстонии убытками в миллиард евро, тогда как Россия получит значительную выгоду.

Если инициированные властями Эстонии санкции будут приняты, то они приведут к полной остановке транзита грузовых поездов между Россией и Эстонией.

С практической точки зрения это означает, что эстонские операторы могут потерять миллиарды евро. И этот шаг ещё больше укрепит позиции РЖД и позволит российской компании доминировать в странах Центральной Азии.

В случае введения санкций на территории России останется имущество эстонских железнодорожных компаний, которое оценивается в миллиард евро. Речь идет о подвижных составах, грузах и других активах, которые невозможно будет вернуть на территорию Евросоюза.

"По сути, активы эстонских предпринимателей на сумму около миллиарда евро будут переданы России, и помогут увеличить ее влияние доходы в Центральной Азии", — подчёркивается в статье.

Впрочем, эти доводы едва ли повлияют на рвение эстонских властей. Таллин, в общем-то, всегда был в авангарде государств-инициаторов антироссийских санкций. Вряд ли и в этот раз доводы прагматиков окажут воздействие.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Куликов
Популярное
Военные новости
Красный Лиман: в эйфории приобретения территорий Россия может их потерять

ВСУ продолжают наступать в Харьковской области на Красный Лиман, откуда можно атаковать Лисичанск в ЛНР. Но Минобороны РФ как будто этого не замечает.

Красный Лиман: в эйфории приобретения территорий Россия может их потерять
Посольство США призвало американцев немедленно уехать из России
Мир. Новости мира
Посольство США призвало американцев немедленно уехать из России
Силовые структуры
WarGonzo: штурмовые колонны ВСУ у Торского готовят прорыв под Красным Лиманом
Мир. Новости мира
При взрывах "Северных потоков" замечены корабли и диверсанты НАТО
Сергей Лебедев В армию России необходимо вернуть политруков Сергей Лебедев Анастасия Жукова Корейские учёные разработали покрытие от царапин на авто Анастасия Жукова Любовь Степушова Путин призвал Лукашенко побороться за гарантии безопасности Белоруссии Любовь Степушова
Общество
Уклонист от мобилизации приехал в Казахстан. Перспективы жизни — изгой
Силовые структуры
Минобороны РФ: армия Украины провалила наступление на Красный Лиман
Подоляк: военные действия закончатся через три месяца после падения Донецка
Мир. Новости мира
Подоляк: военные действия закончатся через три месяца после падения Донецка
Последние материалы
В Волгограде снизилась преступность после объявления частичной мобилизации
Над Радославом Сикорским сгущаются тучи: "российский дезинформатор"
Лея Любомирская: в Португалии в 1960-х от призыва сбежала пятая часть мужчин
Данилов: на срочном заседании СНБО примут фундаментальные решения для Украины
Сивков заявил, что неопытных запасников нельзя отправлять на передовую
Леонков назвал артиллерию самым эффективным родом войск в СВО на Украине
Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию на Украине, заявив о "шансе переговоров"
Спецслужбы Украины создают в Николаеве концентрационный лагерь
Юрист Малютин назвал главный "законодательный пробел" мобилизации: нужно время
Путин на Совбезе отметил, что призыву подлежат россияне, имеющие военный опыт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников