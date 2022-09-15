В Эстонии одобрили прекращение договора о таможенном сотрудничестве с Россией

Эстонские власти одобрили проект распоряжения о прекращении действия договора между Москвой и Таллином о сотрудничестве и взаимной помощи по таможенным вопросам. Об этом заявили в пресс-службе кабмина. Уточняется, что договор будет действовать на протяжении полугода после уведомления о его расторжении.

"Распоряжение прекращает действие бессрочного договора о таможенном сотрудничестве между правительствами Эстонии и России. Договор может быть расторгнут на основании письменного уведомления одной из сторон", — говорится в сообщении.