Эстонские власти одобрили проект распоряжения о прекращении действия договора между Москвой и Таллином о сотрудничестве и взаимной помощи по таможенным вопросам. Об этом заявили в пресс-службе кабмина. Уточняется, что договор будет действовать на протяжении полугода после уведомления о его расторжении.
"Распоряжение прекращает действие бессрочного договора о таможенном сотрудничестве между правительствами Эстонии и России. Договор может быть расторгнут на основании письменного уведомления одной из сторон", — говорится в сообщении.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.