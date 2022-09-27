Business Insider: Сибирь сделает из России продовольственную сверхдержаву

Гонконгский финансист Value Partners Group Чеа Хенг Хе сообщил, что Сибирь через 30 лет окажется крупнейшим регионом сельского хозяйства в мире.

"РФ станет продовольственной сверхдержавой", — подчеркнул эксперт, слова которого приводит Business Insider.

По словам специалиста, климатические изменения отрицательно повлияют на эту сферу. При этом на территории Сибири появятся возможности использовать свободные земли, добавил собеседник издания.

Также финансист обратил внимание на вероятную пользу от инвестиций в сельское хозяйство на этой территории.

Ранее бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что через 10 лет гражданам США придётся срочно переезжать в Сибирь.