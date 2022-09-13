Санкции, введённые западными странами в отношении Крыма, положительно повлияли на развитие полуострова. Такое мнение выразил сербский журналист Славиша Батко Милачич.
В статье для IN4S он отметил, что в прошлом году посетил полуостров. По его словам, благодаря ограничительным мерам в Крыму начало процветать виноделие. Как пояснил Милачич, некоторые виды крымского вина гораздо лучше европейских.
Он также обратил внимание на то, что за последние несколько лет улучшилось социально-экономическое положение крымчан. На полуострове не забывают о сельском хозяйстве, разработке современных технологий и модернизации туристической отрасли, указал журналист.
"Уверенно говорю, что ограничения положительно сказались на жизни Крыма", — подчеркнул автор.
Милачич добавил, что Украина отказывалась выделять деньги на развитие полуострова, когда он находился под её контролем. Россия не жалеет средств на Крым, заключил журналист.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.