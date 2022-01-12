Жириновский: миллионы американцев будут эвакуированы в Сибирь через 10 лет

Через 10 лет миллионы американцев будут эвакуированы в Сибирь из-за межнациональных конфликтов, заявил депутат Госдумы, председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

В своём Telegram-канале он подчеркнул: СССР распался по той причине, что русские "подкармливали национальные окраины". Как отметил политик, сегодня аналогичные процессы наблюдаются в Штатах, где отсутствуют подобные окраины, но есть афроамериканцы, мексиканцы и другие.

"Небелое население в общем, которое уже диктует свою волю, а белым всё больше запрещают говорить о своих правах, своей культуре, своей истории. Их, по сути, просто отменяют в США", — считает Жириновский.

По его мнению, через 10 лет "белые американцы превратятся в меньшинство", столкнутся с дискриминацией. Тогда, уточнил лидер ЛДПР, начнётся их эвакуация в Канаду, Австралию и Сибирь.

"Может, даже и нас попросят где-нибудь в Сибири поселить несколько миллионов", — заключил политик.

Он также добавил, что из-за межнациональных конфликтов США "рухнут".

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