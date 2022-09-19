Очередной участок газопровода "Силы Сибири" введён в эксплуатацию

Китай официально ввёл в эксплуатацию один из участков трубопровода для российского газа, протяжённость которого составляет 320 километров.

Участок Аньпин-Тайань является одной самых важных частей газопровода, который находится на стыке с российской "Силой Сибири".

Первая поставка российского топлива в Китай по газопроводу "Сила Сибири" состоялась в конце 2019 года. За 2020 год было доставлено более четырёх миллиардов кубометров, а в 2021 году объём увеличился в два с половиной раза.

"С учётом газопровода "Сила Сибири-2" и его продолжения через Монголию — газопровода "Союз Восток" — экспорт газа в Китай может быть увеличен ещё на 50 млрд кубометров в год", — сообщает oilcapital.ru.