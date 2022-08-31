С начала текущего года "Газпром" нарастил поставки газа в КНР по трубопроводу "Сила Сибири" на 60%, заявил глава компании Алексей Миллер.
По его словам, в 2022 году "Газпром" несколько раз обновлял рекорд суточных поставок газа в Китай, перевыполняя план. Миллер отметил, что специалисты компании начали разрабатывать проектно-сметную документацию по поставкам голубого топлива в КНР с российского Дальнего Востока.
Он напомнил, что китайский рынок является самым динамично развивающимся в мире.
"За предстоящие 20 лет, по прогнозам, прирост потребления газа в Китае составит 40 процентов от прироста мирового потребления газа в мире. Поэтому мы подписали еще один контракт на поставку газа в Китай. Это "дальневосточный" маршрут", — проинформировал Миллер.
В мае Китай сократил закупки американского сжиженного природного газа и увеличил импорт российского газа.
Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли до 10,4 миллиарда кубометров.
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