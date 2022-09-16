Экономист Разуваев о санкциях США против системы "Мир": уже удивляться нечему

По мнению экономиста Александра Разуваева, США решили своими санкциями против России ударить не только по элите, но и по простым россиянам.

Эксперт уточнил, что имеются в виду обещанные Вашингтоном санкции за поддержку российской платёжной системы "Мир".

США в данном случае нарушают все возможные принципы, заставляя страдать ни в чём не виноватых людей.

"Принципы рынка свободной конкуренции и так далее, они хорошие, но как мы видим, Штаты им не следуют. Ну и плюс — это решение направлено не только против наших чиновников или каких-то олигархов, но и против обычных людей. Ничего удивительного, они ведут с нами войну на уничтожение. Но в принципе после того, как они заморозили наши резервы, уже удивляться нечему", — сказал Разуваев в беседе с ФАН.

При этом эксперт отметил, что карта "Мир" будет по-прежнему действовать на территории Евразийского союза, а также ряде других государств, например, на Кубе и в Сирии. Разуваев напомнил, что российская национальная система "Мир" работает без нареканий, и людей, которые ею пользуются, всё устраивает.

"Это наша русская история и беспокоится не о чем", — оптимистично заключил эксперт.