Беляев: карты "Мир" распространяются по странам, имеющим иммунитет от санкций

Страны, которые собираются распространить на своей территории действие платёжной системы "Мир", скорее всего, находятся вне зоны досягаемости западных санкций. Об этом заявил финансовый аналитик Михаил Беляев, оценивая в интервью Pravda.Ru планы Центробанка по расширению географии соответствующих карт.

Как пояснил кандидат экономических наук, распространение карт зависит в первую очередь от того, насколько они будут востребованы в том или ином государстве.

"Но есть ещё один фактор — это чтобы вот эти страны имели иммунитет от санкций Запада, не попадали под ограничения, тогда риска блокирования операций не будет. Однако определённые сложности всё равно могут возникнуть. Например, недавно были сбои с использованием карт "Мир" в Турции, ведь некоторые банки, которые попали под давление со стороны США, отказывали в операциях", — сказал эксперт.

По его словам, страны, сотрудничающие с РФ в экономической сфере, подключаются к платёжной системе "Мир" с оглядкой на политические риски.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Центробанк намерен увеличить число принимающих карты "Мир" стран до 35 к 2030 году. На сегодняшний день платёжная система действует в 11 государствах.