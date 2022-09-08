ЦБ: депозиты граждан РФ увеличились на 530 миллиардов рублей

Граждане РФ традиционно выбирают для хранения своих накоплений рублёвые депозиты, отметили в Центробанке. Его представители уточнили, что суммарный размер хранящихся на депозитах средств увеличился на 530 миллиардов рублей за два последних летних месяца.

Всего объём рублёвых депозитов в российских банках увеличился на 1,9 триллиона рублей во втором квартале, добавили в ЦБ.