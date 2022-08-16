Страны ЕС попросили Турцию рассказать, почему у неё хорошие отношения с Россией

Ряд государств Евросоюза запросили у Турции информацию об отношениях с Россией. Причиной беспокойства стал значительный рост торговли между Российской Федерацией и Турцией.

"Члены ЕС всё больше начинают чувствовать обеспокоенность по поводу всплеска торговли Турции с Россией и её потенциала помощи Москве в качестве замены европейскому импорту и экспорту… Некоторые столицы запросили у Анкары информацию о её отношениях с Кремлем", — цитирует РИА "Новости" статью, опубликованную в газете Financial Times.

При этом представитель Министерства торговли Турции заявил, что изменения в объёмах торговли с Россией незначительные. Но подробностей не привёл.

В статье Financial Times указывается, что за последние три месяца экспорт Турции в Россию вырос на 46 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Отметим, что ранее власти Турции неоднократно заявляли о том, что не намерены присоединяться к антироссийским санкциям. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о планах довести товарооборот между двумя странами до ста миллиардов долларов. Кроме того, президенты двух стран договорились переходить на национальные валюты в торговле.

На Западе, между тем, уже неоднократно высказывали недовольство тесными связями Турции и России. Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок критиковала турецкого президента за совместное фото с президентами России и Ирана во время саммита в Тегеране, который прошёл в середине июля.

В свою очередь, президент Турции критиковал отношение западных лидеров к Владимиру Путину. "Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Это не подобает политике. Какое отношение вы к нему покажете, такое и получите", — подчеркивал Реджеп Тайип Эрдоган.